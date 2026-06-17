Лох — это судьба: В саратовском селе поставят слежку за указателем, который вечно воруют

В селе Лох Саратовской области власти и жители обсуждают меры против краж дорожных указателей. Среди предложений — установка камер наблюдения, внедрение GPS-трекеров и QR-кодов на табличках. Об этом стало известно Mash.

В саратовском селе Лох установят камеры и GPS из-за краж дорожных указателей7 Видео © Telegram / Mash

Проблема с исчезновением указателей в населённом пункте наблюдается с 2022 года. По словам местных жителей, за это время было похищено не менее 20 табличек, что нанесло ощутимый ущерб бюджету. Отдельные экземпляры задерживались на месте лишь несколько часов, а самый «долговечный» знак простоял около 140 дней.

Основной поток подобных «сувениров» приходится на туристов, которые приезжают в село после вирусных публикаций в соцсетях. На фоне роста интереса к населённому пункту поток гостей увеличился — ранее зафиксировано около 22 тысяч туристов за год. Из-за нехватки средств в районе часть табличек начали изготавливать самостоятельно, а к их созданию подключаются местные жители и предприниматели.

Среди предложений по защите указателей — установка въездной стелы, которую невозможно демонтировать, а также внедрение QR-кодов с возможностью официального заказа копий. Дополнительно рассматривается вариант размещения камер и GPS-меток прямо в конструкциях знаков для отслеживания их перемещения.

До этого в селе Лох Саратовской области жители устроили конкурс на самую «живучую» табличку с названием населённого пункта, потому что необычное наименование так и притягивает желающих заполучить необычный указатель. Сельчане даже завели страницу в соцсети, где рассказывают о пропажах табличек.