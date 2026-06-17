Швейцарец ради любви к россиянке променял живописные Альпы на суровую Сибирь

Двенадцать лет назад швейцарец Меран Гадими оставил живописные Альпы и уютные европейские города ради суровой сибирской зимы. Причиной такого шага стала любовь к девушке из Иркутска. Своей историей иностранец поделился с kp.ru.

Благодаря государственным льготам на родине мужчина с юности много путешествовал, изучал языки и знакомился с людьми. В 17 лет в международном лагере он встретил будущую жену Ольгу. Родные возлюбленной приняли его тепло, а в 2014-м они сыграли шумную свадьбу по русским традициям.

«Свадьбы в Европе отмечают иначе — сходили в церковь, зарегистрировали брак и скромно отметили в ресторане. Я только хотел присесть и перекусить, как зовут: "Пошли прыгать! Пошли танцевать!"» — вспоминает Меран.

О Сибири у швейцарца были стереотипные представления, поэтому сначала он набрал с собой только тёплых вещей. Позже его удивила летняя жара до +40. Главным вызовом оказался язык — без знания русского он экстренно выучил алфавит для теста. Погружение было тотальным: 99% окружения говорит по-русски. Для отдыха мозга дома супруги общаются на английском. К местной кухне у Гамиди избирательное отношение.

«Люблю плов. Пельмени мне нравятся, но они похожи на итальянские равиоли в бульоне. Позы — тоже неплохо. А вот настоящий фаворит из русской классики для меня — это салаты винегрет и "зимний". А вот холодец не ем!» — признался он.

Сегодня Меран — креативный директор собственного рекламного агентства в Иркутске. Вместе с женой воспитывает 10-летнюю дочь. Возвращаться на родину не планирует: Сибирь стала его домом.

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