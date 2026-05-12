Сбежал из США с одним рюкзаком: Известный режиссёр и друг росомах начал новую жизнь на Урале

Американский режиссёр и этолог Стив Крошел, прославившийся как человек, приручивший росомах, начал новую жизнь в Свердловской области. По данным E1.RU, в родной стране ему угрожали тюремным сроком, после чего он уехал на Урал практически с одним рюкзаком.

Крошел много лет работал с дикими животными и снимал документальные проекты. В его профессиональной биографии — сотрудничество с BBC, National Geographic, Discovery и Netflix, а также участие в голливудских съёмках с животными.

В США он владел крупным заповедником на Аляске, где жили росомахи, медведи, лоси, лисы и другие звери. По словам самого Крошела, после начала СВО и его поддержки России жизнь в Америке изменилась: заповедник у него отобрали, а сам он стал фигурантом уголовных дел.

В итоге американец оказался на Среднем Урале. Здесь он помогает в центре реабилитации диких животных и не исключает, что останется в России надолго. Крошел уже подал заявление на политическое убежище. По словам режиссёра, возвращаться в США ему некуда: дело всей жизни разрушено, а особенно тяжело он переживает судьбу животных. При этом на Урале, как отмечает Крошел, он встретил открытых и отзывчивых людей.

Сейчас он планирует продолжать работу с животными, помогать российским коллегам и снимать новые проекты. Среди идей — создание поискового отряда с росомахами, которые могли бы помогать находить людей под завалами или снегом.

История Крошела уже вызвала активное обсуждение в сети: одни называют его человеком, потерявшим всё из-за своих взглядов, другие спорят о причинах его отъезда из США. Но сам американец, судя по его заявлениям, воспринимает Урал как место, где может начать всё заново.

Ранее Life.ru писал, что всё больше европейцев начали перебираться в Россию. За последние полгода заметно выросло число заявлений на разрешение на временное проживание. Если в конце октября 2025 года таких обращений было 2275, то сейчас их уже около 3400. Таким образом, показатель увеличился примерно в полтора раза. Рост интереса к переезду связывают с несогласием части жителей Запада с проводимой политикой. Для многих Россия становится страной, где они рассчитывают начать новую жизнь.