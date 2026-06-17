Скандал в Сьерра-Леоне: Первая леди не спешит осуждать женское обрезание, требуя «факты»

Первая леди Сьерра-Леоне Фатима Маада Био оказалась в центре скандала. Её отказ публично осудить калечащие операции на женских половых органах (КЖПО) вызвал резкую критику со стороны правозащитников и медиков.

В эксклюзивном комментарии The Guardian жена президента страны заявила, что не готова выступать против этой практики, пока не получит «достоверные данные» о её вреде. Она подчеркнула, что хочет опираться на факты.

Возмущённые такой позицией, более 20 медицинских работников, выживших после обрезания, правозащитников и политиков направили открытое письмо в Организацию первых леди африканских стран за развитие (Oaflad), которую в настоящее время возглавляет Био.

Среди подписантов — экс-министр по гендерным вопросам Сьерра-Леоне Эми Смайт и юрист ООН Иша Дайфан. В письме они предупреждают: даже косвенная поддержка КЖПО может свести на нуль многолетние усилия по искоренению этой практики и нарушить международные обязательства страны. Сама первая леди отрицает, что поддерживает обрезание, но публичной позиции против него не занимает.

Ранее гинеколог-хирург Сеченовского университета Алексей Шкляр рассказал об эндометриозе: заболевании, которым страдают 10% женщин мира, о его симптомах (обильные и болезненные месячные) и методах лечения. По словам врача, в университете уже применяют лазерный дриллинг матки, который позволяет избежать удаления органа, а планировать беременность при этом заболевании можно после консультации специалиста, но не позднее 35 лет.