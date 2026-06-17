«Серьёзный удар по противнику»: Как новый российский «убийца» Starlink изменит ход СВО

В России разработали новейшую систему радиоэлектронной борьбы «Волна-купол-гарант». Её главная задача — подавлять каналы спутниковой связи Starlink, которые активно используют украинские подразделения для управления беспилотниками.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «Абзацу» высоко оценил потенциал новой разработки. По его мнению, массовое развёртывание таких станций станет серьёзным рывком в создании мощной системы ПВО и окажет существенную поддержку ракетным и зенитным подразделениям.

«Если станция действительно оправдает возлагаемые на неё надежды, это будет серьёзный удар по противнику. Возможно, количество ударов ВСУ сократится на треть», — заявил эксперт.

Однако для окончательных выводов об эффективности и надёжности системы в реальных боевых условиях потребуется время. По оценке Кнутова, период опытной эксплуатации должен составить от одного до трёх месяцев.

Ранее стало известно, что в России разработали комплекс для глушения спутников Starlink. Он состоит из шести прицепов. На каждом, как утверждает телеграм-канал Mash, установлены по две спутниковые тарелки с поворотным механизмом, спрятанные под радиопрозрачными куполами.