Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 08:39

Сибига заявил об изменении тона G7 в поддержке Украины

Обложка © ТАСС / ра / Elisa Schu

Обложка © ТАСС / ра / Elisa Schu

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил позитивное изменение тона и оценок в заявлении «Группы семи». Об этом он написал в соцсети Х.

Сибига отметил, что между Киевом и союзниками по G7 теперь гораздо больше согласованности. По его словам, «Большая семёрка» вновь доказывает: сильнейшие демократии мира поддерживают Украину и стремятся к справедливому и прочному миру. Министр добавил, что этот сигнал очень важен для Украины, и страна его высоко ценит.

Глава МИД поблагодарил партнёров за готовность укреплять обороноспособность Украины, системы ПВО и энергетическую устойчивость. Он также отметил намерение G7 ужесточить санкции против России.

Сибига подчеркнул, что Москва не проявляет желания вести добросовестную дипломатию. Поэтому все рычаги влияния нужно использовать, чтобы принудить Россию к переговорам. Министр резюмировал: вместе союзники сильнее.

В США раскрыли «сюрприз» Зеленского для Макрона на саммите G7
В США раскрыли «сюрприз» Зеленского для Макрона на саммите G7

Ранее стало известно, что участники саммита «Большой семёрки» во Франции согласовали очередной пакет поддержки Киеву, который включает новые партии вооружений и ужесточение антироссийских санкций против энергетического сектора. В ходе встречи было решено нарастить объёмы поставляемых систем противовоздушной обороны, перехватчиков и дальнобойных ракет, а также рассмотреть вопрос о передаче Украине льготных условий по лицензиям для стимулирования собственного оборонного производства.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar