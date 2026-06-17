Сибига заявил об изменении тона G7 в поддержке Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил позитивное изменение тона и оценок в заявлении «Группы семи». Об этом он написал в соцсети Х.

Сибига отметил, что между Киевом и союзниками по G7 теперь гораздо больше согласованности. По его словам, «Большая семёрка» вновь доказывает: сильнейшие демократии мира поддерживают Украину и стремятся к справедливому и прочному миру. Министр добавил, что этот сигнал очень важен для Украины, и страна его высоко ценит.

Глава МИД поблагодарил партнёров за готовность укреплять обороноспособность Украины, системы ПВО и энергетическую устойчивость. Он также отметил намерение G7 ужесточить санкции против России.

Сибига подчеркнул, что Москва не проявляет желания вести добросовестную дипломатию. Поэтому все рычаги влияния нужно использовать, чтобы принудить Россию к переговорам. Министр резюмировал: вместе союзники сильнее.

Ранее стало известно, что участники саммита «Большой семёрки» во Франции согласовали очередной пакет поддержки Киеву, который включает новые партии вооружений и ужесточение антироссийских санкций против энергетического сектора. В ходе встречи было решено нарастить объёмы поставляемых систем противовоздушной обороны, перехватчиков и дальнобойных ракет, а также рассмотреть вопрос о передаче Украине льготных условий по лицензиям для стимулирования собственного оборонного производства.