Энолог объяснил, почему российское вино до 2,5к — лучше европейского

Винный эксперт Илья Волошин призвал россиян пересмотреть подход к выбору алкоголя в магазинах. По его словам, отечественное вино в ценовом сегменте до 2,5 тысяч рублей почти всегда оказывается качественнее европейского стоимостью до 5 тысяч.

Энолог объяснил, что импортная бутылка дешевле 5 тысяч рублей включает акцизы, пошлины и логистику. Себестоимость самого напитка при этом низкая, что не позволяет производителю использовать качественное сырьё.

«Как только цена выше — да, вы увидите классное вино. Но если вы смотрите всё, что ниже, берите российское. Оно будет стоить намного дешевле, однако по соотношению цены и качества это будет лучше», — заявил Волошин.

Специалист рекомендовал тем, кто хочет ощутить разницу, проводить домашние слепые дегустации: купить две бутылки одинаковой стоимости — отечественную и европейскую — и сравнить их вслепую.

Для особых событий, по его мнению, стоит выбирать европейское великое вино, но только от 5 тысяч рублей и выше. Всё, что дешевле, покупать нерационально. Оптимальный бюджет для качественного российского вина — от 750 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее во Франции на продажу выставят случайно найденную под полом шато бутылку Château Montrose урожая 1893 года со стартовой ценой 500–1000 евро — вино сохранилось в идеальных условиях. Также в рамках торгов были представлены Château Latour 1985 и 1986 годов и Château Beychevelle 1982 года с автографами актёров.