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17 июня, 08:51

Китай подтвердил приверженность к «четырём необходимостям» по Украине

Обложка © Shutterstocl / FOTODOM / Samuel Borges Photography

Обложка © Shutterstocl / FOTODOM / Samuel Borges Photography

Китайские власти подтвердили, что при урегулировании украинского конфликта продолжают придерживаться ранее озвученного подхода, основанного на принципе «четырёх необходимостей». Об этом говорится в Белой книге Госсовета КНР. Документ, посвящённый вопросам глобального управления, был представлен пресс-канцелярией Госсовета Китая.

В нём подчёркивается, что позиция Пекина по ситуации на Украине остаётся неизменной и базируется на ранее сформулированных принципах. Отдельно отмечается, что Китай совместно с Бразилией и рядом стран Глобального Юга продвигает инициативу по созданию платформы «Друзья мира».

Задача этого формата — объединение усилий международного сообщества для содействия прекращению боевых действий. Также подчёркивается ориентация на запуск переговорного процесса как ключевого инструмента урегулирования кризиса.

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Ранее в Пекине отвергли обвинения в адрес Китая о якобы участии китайских военных в боевых действиях на Украине или оказании помощи российской армии. Обвинения не содержат конкретных доказательств и основаны на неподтверждённых данных.

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Милена Скрипальщикова
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