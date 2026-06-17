Китайские власти подтвердили, что при урегулировании украинского конфликта продолжают придерживаться ранее озвученного подхода, основанного на принципе «четырёх необходимостей». Об этом говорится в Белой книге Госсовета КНР. Документ, посвящённый вопросам глобального управления, был представлен пресс-канцелярией Госсовета Китая.

В нём подчёркивается, что позиция Пекина по ситуации на Украине остаётся неизменной и базируется на ранее сформулированных принципах. Отдельно отмечается, что Китай совместно с Бразилией и рядом стран Глобального Юга продвигает инициативу по созданию платформы «Друзья мира».

Задача этого формата — объединение усилий международного сообщества для содействия прекращению боевых действий. Также подчёркивается ориентация на запуск переговорного процесса как ключевого инструмента урегулирования кризиса.

Ранее в Пекине отвергли обвинения в адрес Китая о якобы участии китайских военных в боевых действиях на Украине или оказании помощи российской армии. Обвинения не содержат конкретных доказательств и основаны на неподтверждённых данных.