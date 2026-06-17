Российские бойцы 352-го мотострелкового полка провели успешную операцию под Купянском. В лесном массиве неподалеку от города была обнаружена замаскированная позиция противника, откуда велась активная работа по гражданским объектам.

Выяснилось, что в укреплении укрывались пятеро операторов БПЛА. Именно эта группа регулярно атаковала посёлок Ковшаровка, фактически блокируя возможность безопасной эвакуации местного населения, выяснил SHOT.

Разведка зафиксировала движение внутри объекта, после чего было принято решение об огневом поражении. По блиндажу противника применили гранатометные выстрелы ВОГ-25.

После точного попадания началась сильная детонация боекомплекта, спровоцировавшая масштабный пожар. Трое военнослужащих ВСУ скончались на месте, двое других получили серьезные ожоги и скрылись в лесной чаще.

Помимо атак на мирных граждан, данная точка использовалась противником для ведения разведки российских рубежей. Дальнейшая судьба выживших боевиков на данный момент остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что российская тактическая авиация нанесла удары по тыловым объектам противника, используя планирующие авиабомбы и высокоточное ракетное вооружение. Выявление целей стало возможным благодаря работе разведки ВС РФ, которая установила координаты объектов на двух направлениях линии фронта.