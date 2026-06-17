Резал на глазах у всех: Полицейским пришлось стрелять, чтобы спасти сибирячку от неадеквата

В Новосибирске мужчина в ходе конфликта напал на женщину с ножом, после чего полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить атаку. Об этом заявили в пресс-службе полиции.

В Новосибирске неадеквата с ножом остановили пулей после нападения на спутницу. Видео © УМВД России по г. Новосибирску

О ситуации рассказала полицейским местная жительница, после чего место был направлен ближайший экипаж ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области. У подъезда сотрудники обнаружили мужчину и женщину, между которыми продолжался конфликт. После прибытия полицейских ситуация резко обострилась: мужчина, увидев сотрудников, набросился на женщину и начал наносить ей удары ножом в область туловища.

В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников произвёл выстрел в сторону нападавшего, чтобы пресечь действия злоумышленника. Подозреваемый получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан. Госавтоинспекторы оказали первую медицинскую помощь обоим участникам конфликта прямо на месте происшествия.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Благодаря действиям сотрудников полиции нападение удалось оперативно пресечь, что предотвратило более тяжёлые последствия.

Ранее сообщалось, что в подмосковном приюте для животных в городском округе Ступино произошёл конфликт с применением ножа, в результате которого пострадал один из работников. Во время отсутствия владелицы приюта один из помощников, ранее судимый за кражу, находился на территории вместе с коллегами.