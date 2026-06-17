Rheinmetall представила контейнер для запуска роя дронов

Немецкая компания Rheinmetall представила на выставке Eurosatory под Парижем контейнерную систему для запуска роя дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание Defense News.

Разработка внешне представляет собой стандартный 20-футовый морской контейнер. Внутри него могут размещаться до 18 барражирующих боеприпасов модели FV-014. Как пишет Defense News, каждый такой аппарат способен находиться в воздухе до 70 минут. Максимальная дальность поражения целей составляет до 100 километров, а масса боевой части достигает четырех килограммов.

По информации издания, контейнер может доставляться к линии фронта на грузовиках, после чего находящиеся внутри беспилотники запускаются для выполнения боевых задач.

В Rheinmetall также заявили, что конструкция системы является универсальной. При необходимости пусковые интерфейсы позволяют использовать и другие, более современные типы барражирующих боеприпасов.

Презентация новой разработки состоялась на международной выставке вооружений Eurosatory, которая считается одной из крупнейших площадок для демонстрации современных оборонных технологий.

При этом Россия при ударах по объектам ВСУ уже использует «разумные» рои беспилотников, в которых разные аппараты выполняют отдельные задачи.