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17 июня, 08:49

Rheinmetall представила контейнер для запуска роя дронов

Rheinmetall представила контейнер для запуска роя дронов. Фото © Wolf von Dewitz / Picture Alliance / Getty Images

Rheinmetall представила контейнер для запуска роя дронов. Фото © Wolf von Dewitz / Picture Alliance / Getty Images

Немецкая компания Rheinmetall представила на выставке Eurosatory под Парижем контейнерную систему для запуска роя дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание Defense News.

Разработка внешне представляет собой стандартный 20-футовый морской контейнер. Внутри него могут размещаться до 18 барражирующих боеприпасов модели FV-014. Как пишет Defense News, каждый такой аппарат способен находиться в воздухе до 70 минут. Максимальная дальность поражения целей составляет до 100 километров, а масса боевой части достигает четырех килограммов.

По информации издания, контейнер может доставляться к линии фронта на грузовиках, после чего находящиеся внутри беспилотники запускаются для выполнения боевых задач.

В Rheinmetall также заявили, что конструкция системы является универсальной. При необходимости пусковые интерфейсы позволяют использовать и другие, более современные типы барражирующих боеприпасов.

Презентация новой разработки состоялась на международной выставке вооружений Eurosatory, которая считается одной из крупнейших площадок для демонстрации современных оборонных технологий.

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При этом Россия при ударах по объектам ВСУ уже использует «разумные» рои беспилотников, в которых разные аппараты выполняют отдельные задачи.

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Александра Вишнякова
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