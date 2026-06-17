В Красноярском крае экстремал выпал из самодельного паралёта и остался жив
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На юге Красноярского края мужчина пострадал и был госпитализирован после падения из самодельного паралёта. Инцидент произошел в районе населенного пункта Малая Минуса Минусинского района.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура подтвердила информацию и сообщила, что причины и обстоятельства происшествия выясняются. Абаканская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения воздушного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии погиб 68-летний житель Москвы, летевший на параплане. Мужчина поднялся в воздух без сопровождения инструктора. Инцидент произошёл в верховьях Чегемского ущелья, неподалёку от площадки «Флай Чегем».
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