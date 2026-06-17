Как две капли кумыса: Казахский Том Харди взорвал интернет

Казахстанцы второй день подряд «ломают» Google запросами про известного во всём мире актёра Тома Харди. Причина не в новом фильме, а в 36-летнем Телжане из Костаная, которого в соцсетях внезапно окрестили казахским двойником британского актёра.

Видео © Telegram/Mash

Как пишет Mash, всё началось с обычного тренда. Телжан увидел, как пользователи сравнивают себя с голливудскими звёздами, выложил фото рядом с кадром Тома Харди и в шутку спросил, похожи ли они. Лёг спать, а утром проснулся местной знаменитостью: пост набрал 5,7 млн просмотров, около 100 тысяч лайков и сотни комментариев.

Пользователи шутили, что мужчины похожи «как две капли кумыса». Теперь Телжана узнают на улицах, просят сфотографироваться и выкладывают селфи с ним в соцсети. На фоне хайпа ему уже предлагают коллаборации казахстанские блогеры из Алматы и Астаны.

Но монетизировать славу пока не получается: Телжан работает в алкомаркете без выходных, пока коллеги в отпуске. При этом он говорит, что мечтает попробовать себя в кино — особенно в гангстерских историях, где образ «казахского Харди» пришёлся бы очень кстати.

Сам Телжан признаётся, что никогда не был в столицах и ни разу не летал на самолёте. А ещё звезда казахстанских рилсов хочет найти любимую и жениться — кастинг на главную роль в его жизни всё ещё открыт.

Ранее Life.ru писал о другом двойнике знаменитости. В Москве нашли бородатую версию Дэниэла Рэдклиффа — 27-летнего Кирилла из Киржача, который из-за сходства с Гарри Поттером начал собирать внимание в столичных барах. Прохожие в шутку кричали ему имя волшебника и просили показать «магическую палочку».