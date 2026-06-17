Ространснадзор взял на особый контроль задержки рейсов в аэропорту Сочи

Ространснадзор взял под особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи, чтобы гарантировать соблюдение прав пассажиров. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В аэропорт направлены инспекторы, которые проведут проверку выполнения авиакомпаниями и администрацией аэропорта требований Федеральных авиационных правил. Особое внимание будет уделено тому, как пассажирам предоставляются услуги в случае задержек и отмен рейсов, включая обеспечение водой, питанием, организацию проживания, а также своевременное информирование и корректное оформление документов.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса «Победы» из Уфы больше суток не моглидобраться до Сочи. Самолёт должен был вылететь ещё 14 июня, но рейс сначала задержали, затем борт поднялся в воздух и приземлился в Махачкале, после чего оказался в Минеральных Водах. Вылет несколько раз переносили, пассажиров сажали в автобус, но затем снова высадили.