Машинист, сварщик, водитель погрузчика: Почему россиянки уходят на заводы и в цеха

В России набирает обороты тренд: женщины всё чаще приходят на заводы и выбирают специальности, которые ещё недавно считались сугубо мужскими. Причины — от экономических до личностных, рассказала «Вечерней Москве» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Первая причина — расширение доступа к профессиям. В 2022 году Минтруд сократил перечень должностей с ограничениями для женщин. В списке оказались авиационная, нефтепромысловая и техническая сферы. Годом ранее россиянкам разрешили работать машинистами электропоездов. Вторая — острый кадровый голод.

«После 2022 года компаниям стало сложнее нанимать мужчин на ряд позиций, что подтолкнуло их к рассмотрению кандидатур женщин. Компании кардинально изменили свой подход к трудоустройству после начала СВО», — пояснила эксперт.

Немаловажный фактор — зарплата. На «мужских» позициях она часто выше, чем у бухгалтеров или кассиров. Свою роль играет и автоматизация: современные склады и производства оснащают техникой, которая снижает физическую нагрузку — погрузчиками, штабелерами, роботизированными линиями.

Меняются и общественные установки: общество становится терпимее к женщинам в нетипичных ролях. А сами россиянки всё чаще прислушиваются к личным желаниям и стремятся к самореализации, а не следуют шаблонам.

Кроме того, после событий 2022 года работодатели кардинально пересмотрели кадровую политику, и это открыло новые возможности для соискательниц. В итоге тренд оказался выгодным для обеих сторон: бизнес закрывает вакансии, а женщины получают конкурентоспособные зарплаты и новые карьерные горизонты.

А ранее россиянам рассказали, почему женщины ищут в работе призвание, а мужчины — статус. По словам специалиста, профессия — это не площадка для доказательства гендерных стереотипов. И чем быстрее общество перестанет оглядываться на то, «кому что положено», тем здоровее станет сама атмосфера на рабочем месте.