Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении значимых целей противника. За минувшие сутки наши подразделения ликвидировали шведский десантный катер Combat Boat 90, использовавшийся украинской стороной.

В ведомстве уточнили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Удары пришлись по критически важным объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Помимо судна, уничтожены крупные склады боеприпасов, хранилища горючего, а также сборочные цеха для БПЛА дальнего действия. В общей сложности поражение нанесено 146 районам, где фиксировалось присутствие личного состава.

Под огонь попали как подразделения ВСУ, так и места размещения иностранных наёмников. Командование продолжает активную работу по демилитаризации вражеских ресурсов.