Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:25

Минус шведский катер: ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по объектам ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении шведского катера Combat Boat 90

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении значимых целей противника. За минувшие сутки наши подразделения ликвидировали шведский десантный катер Combat Boat 90, использовавшийся украинской стороной.

В ведомстве уточнили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Удары пришлись по критически важным объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Помимо судна, уничтожены крупные склады боеприпасов, хранилища горючего, а также сборочные цеха для БПЛА дальнего действия. В общей сложности поражение нанесено 146 районам, где фиксировалось присутствие личного состава.

Под огонь попали как подразделения ВСУ, так и места размещения иностранных наёмников. Командование продолжает активную работу по демилитаризации вражеских ресурсов.

ВСУ близки к провалу на одном из важнейших участков в зоне СВО
ВСУ близки к провалу на одном из важнейших участков в зоне СВО

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Артёма на Донецком направлении. Контроль над посёлком был установлен благодаря решительным действиям личного состава. Операция прошла в штатном режиме и завершилась поднятием российского флага над освобождённой территорией. Продвижение на этом участке фронта существенно улучшает тактическое положение российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar