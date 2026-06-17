Минус шведский катер: ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по объектам ВСУ
В Минобороны заявили об уничтожении шведского катера Combat Boat 90
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Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении значимых целей противника. За минувшие сутки наши подразделения ликвидировали шведский десантный катер Combat Boat 90, использовавшийся украинской стороной.
В ведомстве уточнили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Удары пришлись по критически важным объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Помимо судна, уничтожены крупные склады боеприпасов, хранилища горючего, а также сборочные цеха для БПЛА дальнего действия. В общей сложности поражение нанесено 146 районам, где фиксировалось присутствие личного состава.
Под огонь попали как подразделения ВСУ, так и места размещения иностранных наёмников. Командование продолжает активную работу по демилитаризации вражеских ресурсов.
Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Артёма на Донецком направлении. Контроль над посёлком был установлен благодаря решительным действиям личного состава. Операция прошла в штатном режиме и завершилась поднятием российского флага над освобождённой территорией. Продвижение на этом участке фронта существенно улучшает тактическое положение российских подразделений.
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