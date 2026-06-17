Мозг звезды НФЛ Смита пожертвуют для исследования редкого заболевания

Семья бывшего звёздного защитника «Сан-Франциско Форти Найнерс» Олдона Смита приняла решение передать его мозг в Центр изучения хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) при Бостонском университете, сообщает The Guardian. Спортсмен скоропостижно скончался в возрасте 36 лет.

Причина смерти пока не установлена. В субботу он развозил пиццу для бездомных в районе залива Сан-Франциско, после чего был найден без сознания в машине. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

Адвокаты семьи подтвердили, что исследование направлено на выявление признаков ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия) — дегенеративного заболевания, которое развивается у спортсменов из-за повторяющихся ударов по голове. Оно диагностируется только посмертно и связано с депрессией, перепадами настроения и снижением когнитивных функций.

Смит провёл в НФЛ шесть сезонов. В 2012 году он установил рекорд франшизы по числу сэков (19,5) и был признан лучшим игроком сезона. Однако его карьеру сопровождали проблемы с законом: аресты за вождение в нетрезвом виде, хранение оружия и нарушение личного поведения. В 2023 году он официально завершил карьеру.

«Форти Найнерс» выразили соболезнования, отметив, что помнят его не только как талантливого атлета, но и как человека с заразительной улыбкой, которая «озаряла всё вокруг». Результаты экспертизы ожидаются в ближайшие недели.

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