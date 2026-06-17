К работе над художественной драмой о событиях 6 января 2021 года в Капитолии США приступил Шон Пенн, который выступит режиссёром и сценаристом проекта, а Брэдли Купер может исполнить одну из ключевых ролей. Об этом сообщило издание Deadline.

В центре сюжета — история полицейского, оказавшегося вовлечённым в насильственное восстание 6 января 2021 года в Вашингтоне. Отдельно отмечается, что картина будет включать элементы «неожиданной истории о дружбе» и создаётся при участии реального человека, чья личность пока не раскрывается. Брэдли Купер, согласно информации источника, ведёт переговоры об участии в проекте и рассматривается на одну из главных ролей.

«Я думаю, что мы все видели, что произошло 6 января, и теперь мы смотрим, придёт ли справедливость с другой стороны этого», — заявлял Шон Пенн.

Сам Шон Пенн также станет автором сценария и режиссёром картины, которая пока не получила официального названия. В 2022 году Пенн присутствовал на слушаниях комитета Палаты представителей по событиям 6 января, заявив, что находился там как «просто ещё один гражданин», наблюдавший происходящее.

Ранее актёр резко высказывался о Дональде Трампе, называя его «врагом человечества» и «нарциссом». Недавно Пенн был замечен в фильме Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой», а также продолжает работать над новыми режиссёрскими проектами после получения третьего «Оскара». Брэдли Купер, получивший 12 номинаций на «Оскар», параллельно развивает собственные режиссёрские и актёрские проекты, включая работу над новыми крупными кинолентами.

Ранее сообщалось, что цикл документальных фильмов «Северская Сага» представил RT ко Дню России, 12 июня, выпустив серию материалов, основанных на фронтовых дневниках военного корреспондента Клима Поплавского. В основу проекта легли наблюдения и репортажи с направления, которое рассматривается как ключевое для дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску.