Умер итальянский историк, один из основателей микроистории Карло Гинзбург

Итальянский историк Карло Гинзбург скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает издание Corriere della Sera, не уточняя обстоятельств его смерти.

Гинзбург известен как один из ключевых фигур в становлении микроистории – направления, которое стремится понять глобальные исторические процессы, анализируя жизнь отдельных людей, небольших общин и локальные конфликты. Его исследования, в первую очередь основанные на материалах инквизиционных процессов, внесли значительный вклад в изучение социальной истории и религиозных представлений Европы в период позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Историк использовал протоколы инквизиции не только как свидетельства репрессий, но и как уникальный источник информации о повседневных представлениях неграмотных и малограмотных людей, чьи голоса обычно теряются в истории. Гинзбург продемонстрировал, как на основе разрозненных судебных документов можно воссоздать картину мира простых людей – мельников, крестьян, обвиняемых в колдовстве – и как эти частные истории переплетаются с более широкими культурными и религиозными конфликтами.

Карло Гинзбург родился в Турине 15 апреля 1939 года. Его отец, писатель и антифашист Леоне Гинзбург, погиб в римской тюрьме в 1944 году после пыток, а мать, Наталия Гинзбург, также была известной писательницей. Историк получил образование в Высшей нормальной школе в Пизе и преподавал в различных университетах, включая Болонский, Лечче, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Scuola Normale Superiore.

Среди его наиболее значимых работ – «Бенанданти», посвященная народным верованиям Фриули, «Сыр и черви», рассказывающая о мельнике Доменико Сканделле (Меноккьо), и «Ночная история». В своих исследованиях Гинзбург обращался к архивам инквизиции, чтобы показать, как через судебные документы можно реконструировать мировоззрение людей, которые обычно оставались за рамками «большой истории».

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