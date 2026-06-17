Боец Монах три месяца удерживал позицию с 1,5 л воды на восьмерых в адское пекло

Боец с позывным Монах вместе с сослуживцами зашёл на позицию в июне, а покинул её только в сентябре. Всё это время подразделение находилось в изоляции от своих. В жару до +40 °C на восьмерых приходилось полтора литра воды в сутки. Несмотря на экстремальные условия, позицию удалось удержать, сообщает RT.

Мужчина ушёл на фронт в 2022 году вместе с братом супруги. Его жена тоже хотела служить — военным психологом, но он её отговорил. Сначала были Донецк, затем Марьинка и Запорожское направление. Он прошёл пехоту, работал сапёром.

Теперь Монах — инженер-взрывотехник в роте БПЛА 42-й гвардейской дивизии. Он обеспечивает боеспособность ударного взвода FPV и передаёт накопленный опыт новобранцам.

«Получив опыт в пехоте... замечал, что противник зачастую эффективно [работает] с помощью БПЛА и FPV... Мы решили создать у себя в пехоте БПЛА... Тогда ещё ничего не знали, со временем учили, читали, перенимали опыт других подразделений... Сейчас имеем большой опыт создания собственных боеприпасов и умеем их эффективно применять», — рассказал он.

Боец показал прифронтовую лабораторию по производству и доработке дронов. Он также рассказал о потерях родных на войне, о своём пути и деталях профессии.

А ранее Life.ru писал, что студент РТУ МИРЭА Алексей Галаев пошёл служить оператором беспилотников. Решение отправиться в зону СВО для него не было чем-то далёким: среди его знакомых много тех, кто уже не первый год находится на передовой.