Мобильный дом на колёсах: Пикапы стали главным трендом автопутешествий

В России растёт популярность пикапов. Основная причина — увеличение числа автопутешествий. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По словам эксперта, такие машины удобны тем, что каждый владелец может доработать их под личные нужды.

«Пикап можно преинтересным образом дополнить различными устройствами, которые сделают путешествие увлекательнее», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Конструкция позволяет легко превратить автомобиль в мобильное жильё. На крышу ставят багажник-палатку, монтируют роллетные системы и дополнительное оборудование. Это даёт возможность путешествовать и ночевать прямо в машине, не разбивая палатку на земле и не бронируя отели.

Спрос на пикапы растёт и со стороны бизнеса. Компании активно приобретают их для перевозки грузов и сотрудников одновременно. Это удобное решение для выездных бригад и доставки.

Современные модели, особенно китайские среднеразмерные, стали значительно комфортнее. Они нередко превосходят по удобству традиционные варианты прошлых лет. В итоге пикап перестаёт быть сугубо рабочей лошадкой и превращается в универсального спутника для отдыха и работы.

А ранее Life.ru писал, что российские водители активно скупают собранные в Китае машины глобальных брендов. В числе лидеров по объёмам ввоза оказалась Toyota, а поставки Mazda и вовсе подскочили в 6,5 раза. Главной причиной ажиотажа стало ожидавшееся с 1 апреля изменение порядка ввоза через страны ЕАЭС.