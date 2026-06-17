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Регион
17 июня, 10:41

Мелони, грозившая убить из-за отказа от сигарет, поборола вредную привычку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

На саммите «Большой семёрки» во Франции обсудили Украину, санкции и Ближний Восток. Но самым неожиданным событием, по данным СМИ, стало личное достижение премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Глава итальянского правительства бросила курить. Причём сделала это прямо во время мероприятия, которое проходило 15–17 июня в Эвиан-ле-Бен.

Ещё год назад Мелони в одном из интервью шутила, что если ей придётся отказаться от сигарет, то она «кого-нибудь убьёт». На этот раз, судя по всему, обошлось без жертв.

Политик известна своим жёстким характером и прямыми высказываниями. Её решение расстаться с вредной привычкой на фоне мировых лидеров заметили журналисты, но официальных комментариев от её офиса не последовало.

Мелони сделала громкое заявление о России: Евросоюз не должен идти на поводу
Мелони сделала громкое заявление о России: Евросоюз не должен идти на поводу

Ранее Life.ru писал, что Джорджа Мелони намерена поднять на саммитах ЕС и G7 вопрос о назначении единого представителя Европы для переговоров с Россией, предложив на эту роль президента Финляндии Александра Стубба. По данным СМИ, Рим недоволен стремлением Макрона играть ведущую роль и считает, что объединение должна представлять небольшая страна.

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Дарья Денисова
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