«Не морю себя голодом»: Звезда «Ольги» Серина призналась, что не переживает из-за лишнего веса

Актриса Юлия Серина, известная по сериалам «Ольга» и «Постучись в мою дверь в Москве», дала интервью порталу Леди Mail. Она откровенно высказалась о своём теле, материнстве и летних планах.

По словам артистки, за последние годы она и худела, и поправлялась. Перед беременностью сбросила десять килограммов, которые потом набрала. Однако фигура не становится для неё источником переживаний — главное, по её мнению, соблюдать баланс.

Серина старается заниматься спортом и питаться здоровой пищей, но не морит себя голодовками и не прибегает к популярным уколам для похудения. Предпочитает сбрасывать вес постепенно, своими силами, и ставит во главу угла здоровье, а не худобу. Рождение сына Василя в прошлом году перевернуло её мировоззрение.

«У меня в голове что-то такое щёлкнуло, что я вдруг осознала: я очень счастливый человек», — призналась она. Даже если артистка не слишком довольна собой в плане веса, это не мешает ей чувствовать себя счастливой.

Недавно исполнилась её давняя мечта: она побывала в Италии. На отдыхе Серина купила платье на размер больше и наслаждалась видами. При этом она признаётся, что лучше России для неё нет ничего. В Италии, по её ощущениям, неспокойно — на улицах можно опасаться мигрантов, а видеонаблюдения почти нет.

Летом актриса планирует много купаться с сыном, есть клубнику и гулять в парках. Возможно, они поедут на море — но уже на российское побережье.

А ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова раскрыла, что у неё отсутствует чувство голода. По словам актрисы, стресс последних лет сильно повлиял на её отношение к еде. Сейчас артистка скорее работает над тем, чтобы не забывать поесть.