Суровая красота Ямала принесла LIFE победу на международном конкурсе

Проект LIFE «Край земли», снятый во время экспедиции на Ямал, стал победителем международного конкурса видеороликов «Россия твоими глазами». Награду получили журналисты Никита Верещаков и Антон Трубский.

Проект LIFE о Ямале победил на международном конкурсе «Россия твоими глазами». Фото © Life.ru

Международный конкурс «Россия твоими глазами» проводится в рамках национального проекта при поддержке Министерства экономического развития РФ. В этом году одним из его лауреатов стал проект LIFE. Видео «Край земли», созданное по итогам поездки на Ямал, одержало победу в номинации «Профессиональный ракурс». Над работой трудились журналисты Никита Верещаков и Антон Трубский.

Проект LIFE о Ямале победил на международном конкурсе «Россия твоими глазами». Фото © Life.ru

«Мы собрали ролик из материалов, которые сняли во время командировки на Ямал. Вся группа была вдохновлена увиденным — невероятной природой, уникальными людьми и особой атмосферой настоящего края земли. Спустя время, узнав о конкурсе, мы решили снова погрузиться в эти воспоминания и пережить те эмоции заново. Очень здорово, что Россия может быть настолько разной и удивительной, что буквально захватывает дух. Мы рады, что смогли поделиться своими впечатлениями и показать этот суровый и красивый край нашими глазами», — рассказал директор по производству LIFE Никита Верещаков.

В 2025 году на конкурс поступило более 4460 заявок. Свои работы прислали авторы не только из России, но и из Китая, Уругвая, Аргентины, Турции, Нидерландов, стран СНГ и государств Персидского залива. За всё время существования проекта участники представили свыше 12,5 тысячи видеороликов, посвящённых природным, культурным и туристическим особенностям России.

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