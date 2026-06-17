Стали известны дата и место прощания со звездой «Кухни» Татьяной Плетнёвой

Актрису театра и кино Татьяну Плетневу похоронят 18 июня на Ново-Богородском кладбище в Москве. Об этом сообщили нашим коллегам из ТАСС в её скорбящей семье.

Прощание начнётся в 11:00 в морге городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. После этого состоятся отпевание и похороны.

«Прощание пройдет в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева в 11:00 18 июня, затем пройдет отпевание. Потом состоятся похороны на Ново-Богородском кладбище в Москве», — рассказал собеседник агентства.

Татьяна Плетнева умерла 14 июня на 49-м году жизни. По словам родственников, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге и начала сниматься ещё во время учёбы. Первой экранной работой Плетневой стала роль в фильме «В ожидании чуда». За свою карьеру она сыграла более 180 персонажей в кино и на телевидении. Зрителям актриса была известна по сериалам «Папины дочки», «Кухня», «Интерны», «СашаТаня», «Жуки», «Склифосовский», «След» и «Улицы разбитых фонарей».