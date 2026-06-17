Wired: Представители элиты США обсудят третью мировую на закрытом ретрите

Закрытое сообщество Dialog, основанное предпринимателем Питером Тилем, проведёт в августе ретрит с обсуждением сценариев Третьей мировой войны, развития ядерной энергетики и даже создания культов. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на источники.

Мероприятие запланировано на 12–16 августа и пройдёт вблизи Дублина. В нём примут участие представители технологической элиты, политического истеблишмента и научных кругов, а список гостей включает действующих американских министров, сенаторов и чиновников администрации президента США Дональда Трампа. В числе упомянутых участников — министр финансов США Скотт Бессент, министр армии Дэн Дрисколл, сенатор Тед Круз, конгрессмен Джим Хаймс, а также ряд высокопоставленных чиновников без раскрытия имён. Всего в списке значатся 222 человека.

Отдельно отмечается участие генерала Алекcуса Гринкевича, верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе и главы Европейского командования США. По данным издания, он посещает мероприятия Dialog с 2021 года. Сообщество Dialog было основано в 2016 году и позиционируется как закрытая площадка для неформального общения представителей бизнеса, политики и науки. Все встречи проходят в условиях строгой конфиденциальности.

Согласно программе, участникам предложены дискуссии с провокационными формулировками — от «Покупают ли деньги счастье?» до «Технологии поля боя» и «Построй культ». Также заявлены сессии о будущем ядерной энергетики и влиянии искусственного интеллекта на экономику и общество. Wired пишет, что при регистрации участники обсуждали влияние ИИ на рынок труда, образование, религиозные взгляды и военные конфликты. Отдельный блок программы посвящён нетворкингу и поиску партнёров, включая формат «программы знакомств» для участников с разным семейным статусом.

Питер Тиль — американский предприниматель, сооснователь PayPal и Palantir Technologies, инвестор фонда Founders Fund. Он известен интересом к биотехнологиям, крионике и исследованиям долголетия, а также заявлениями о планах прожить более 100 лет.

Ранее стало известно, что принцесса Диана и Джон Кеннеди-младший встретились всего один раз — в декабре 1995 года в Нью-Йорке. Детали этой закрытой встречи стали известны благодаря публикации журнала. Джон Кеннеди-младший прибыл в отель Carlyle через служебный вход, чтобы избежать внимания публики и прессы. Он рассчитывал лично убедить принцессу Уэльскую стать героиней обложки нового журнала George.