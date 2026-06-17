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17 июня, 10:46

FT: ЕС готовит экстренные меры по поддержке экономики Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / improvisation.shop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / improvisation.shop

Financial Times, ссылаясь на четыре источника, сообщает, что ЕС готовит экономическую поддержку для Армении. Пакет мер включает снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции. Европейская комиссия разрабатывает автономные торговые меры для облегчения доступа этих товаров на рынок ЕС.

По информации из инсайдерских источников газеты, данная инициатива предполагает охват примерно двадцати товарных категорий. Предполагается, что официальное представление соответствующего предложения для дальнейшего рассмотрения состоится в течение ближайших недель.

В то же время, согласно сведениям, полученным от двух собеседников FТ, процесс обсуждения может быть затруднен в связи с вопросом армянского коньяка, являющегося одним из наиболее значимых экспортных продуктов страны. Издание подчеркивает, что производство коньяка имеет существенное значение для Франции, что потенциально может привести к дополнительным дебатам при достижении согласия по данной инициативе.

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Напомним, с 12 июня 2026 года вступил в силу запрет на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом официально объявил Россельхознадзор. Причиной стали систематические находки опасных организмов в поставках.

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Наталья Демьянова
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