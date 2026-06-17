В России отменят депортацию иностранных военнослужащих-контрактников

Совет Федерации одобрил закон, защищающий иностранных граждан, заключивших контракт с Вооружёнными силами России. Документ запрещает их депортацию, а также отказ в выдаче вида на жительство и разрешения на временное проживание.

Нововведение распространяется на тех, кто проходит военную службу по контракту в ВС РФ. Аналогичные гарантии получают и участники боевых действий, ранее служившие в российской армии.

Закон запрещает принимать решения о неразрешении въезда, нежелательности пребывания, сокращении срока временного нахождения на территории РФ. Также под запрет попадает аннулирование или отказ в выдаче ВНЖ, патента и разрешения на временное проживание.

Инициатива направлена на укрепление правового статуса иностранных военнослужащих, участвующих в защите интересов страны. Закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, наделяющий сотрудников Центробанка, спецсвязи и Росинкаса правом пресекать атаки беспилотников для защиты объектов финансовой системы, особенно в новых субъектах РФ, где растёт число диверсий с применением дронов. Кто именно будет принимать решение о подавлении, определят руководители ведомств.