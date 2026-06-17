Der Spiegel: Будущее немецкого концерна Volkswagen висит на волоске

Будущее Volkswagen AG (VAG) висит на волоске, утверждают члены правления и наблюдательных советов немецкого автопроизводителя. Как передаёт Der Spiegel, высшее руководство компании единодушно признает чрезвычайную серьёзность положения.

По данным издания, опрос показал, что шесть из девяти опрошенных директоров считают, что Volkswagen Group находится на грани исчезновения, а оставшиеся трое описывают ситуацию как крайне напряжённую.

Анкетирование выявило, что все директора проголосовали за радикальное изменение стратегии автоконцерна. Особое недовольство вызвала стратегия немецкого производителя на рынках Северной Америки и Китая.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Volkswagen собирается затянуть пояса еще сильнее, так как прибыль в первом квартале сильно просела. Компания планирует серьёзно перекроить свой бизнес, потому что на неё давят торговые пошлины, мировая нестабильность и люди стали меньше покупать машины. В итоге, к 2030 году в Германии планируют уволить около 20 тысяч человек.