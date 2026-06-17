НСПК предложила поэтапно вывести карты Visa и Mastercard из оборота

В России обсуждается постепенное сокращение использования карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Национальная система платежных карт предлагает заменить ограничения срока действия экономическим механизмом регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе НСПК.

Идея НСПК заключается в том, чтобы не вводить прямые запреты или фиксированные сроки окончания работы карт, а снизить экономическую привлекательность их обслуживания через изменение тарифной модели. Согласно предложенному плану, уже с 2027 года межбанковское вознаграждение планируется уменьшить до 1%, а годом позже — полностью отменить. Такой подход, по оценке регулятора, должен стимулировать банки постепенно отказаться от обслуживания карт международных систем.

«После ухода из России международных платёжных систем их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом. При этом для удобства наших граждан НСПК продолжает технологически поддерживать их использование внутри России», — сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Внутри страны такие карты продолжают работать даже после ухода Visa и Mastercard с российского рынка. При этом их поддержка требует дополнительных затрат, несмотря на отсутствие новых эмиссий. Обсуждение дальнейшей судьбы этих карт ведётся с 2024 года, однако единое решение пока не сформировано. На площадке совета при НСПК банки выступили против установления жёстких сроков прекращения обращения карт.

Дубынин отметил, что участникам рынка дали месяц на обсуждение инициативы и внесение предложений. По его словам, поэтапная корректировка тарифов должна позволить финансовым организациям без резких последствий вывести карты Visa и Mastercard из внутреннего оборота.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что карты Visa и Mastercard должны постепенно уйти с российского рынка, поскольку они уже не выполняют прежних функций. Такие карты утратили актуальность после изменения работы международных платёжных систем в России.