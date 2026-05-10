Первая за 15 лет транзакция Visa и Mastercard проведена в Сирии

В Сирии впервые за 15 лет совершили платёж через системы Visa и Mastercard. Транзакцию провела компания Bimera в рамках контролируемого эксперимента, сообщает издание SPToday.

Операция показала, что обработка платежей через главные мировые платёжные системы внутри банковской структуры республики вполне возможна. Этот результат открывает дорогу для полноценного запуска Visa и Mastercard в стране.

Представитель Bimera заявил о технической готовности подать заявку на предоставление услуг международных электронных платежей и создание инфраструктуры для иностранных карт. Меморандум о взаимопонимании с Центробанком Сирии компания подписала ещё в сентябре прошлого года.

В начале мая регулятор разрешил местным банкам и фирмам, занимающимся электронными платежами, сотрудничать с глобальными корпорациями, включая американские платёжные системы. Возвращение Visa и Mastercard должно снизить зависимость от неформальных обменников, ускорить и удешевить валютные операции, что положительно скажется на экономике.

Пока транзакцию провели в тестовом режиме, а не в рамках официального запуска массовых платежей. Однако в Bimera заверили, что готовы масштабировать технологию.

