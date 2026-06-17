Состояние девочки, пострадавшей при посадке самолёта под Волгоградом, тяжёлое

Несовершеннолетняя пассажирка легкомоторного воздушного судна, совершившего жёсткую посадку в Волгоградской области, находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Представители ведомства уточнили, что 12-летняя девочка проходит лечение в седьмой больнице. Они также поделились, что её состояние оценивается как тяжёлое.

Также сообщается, что лётчика прооперировали, после чего он покинул реанимацию и теперь находится в травматологическом отделении для пациентов с сочетанными поражениями. Его состояние удалось стабилизировать, опасений за жизнь на данный момент нет.

Напомним, у хутора Алёшкин в Чернышковском районе Волгоградской области лёгкомоторное судно совершило жёсткую посадку. На борту находился пилот и школьница, которую мужчину попросил взять с собой её отец. Южная транспортная прокуратура уже организовала проверку по данному факту. Ведомство оценит, насколько соблюдались требования законодательства о безопасности полётов, и по итогам определит, потребуются ли какие-либо меры реагирования.