Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 11:13

В авиакатастрофе Су-24 на Украине погиб опытный лётчик-испытатель «Антонова»

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

В авиакатастрофе Су-24М в Хмельницкой области погиб Богдан Загорулько — один из ведущих лётчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Загорулько являлся одним из ключевых пилотов-испытателей ГП «Антонов». Его имя стало широко известно после успешного выполнения фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолёте Ан-32RE. С началом конфликта на Украине, Загорулько был призван в Воздушные силы ВСУ, где освоил управление бомбардировщиком Су-24М.

Второй погибший — 23-летний штурман Богдан Бабенко из Богодухова, старший лейтенант 7-й бригады тактической авиации ВСУ. Известно, что он был единственным ребёнком в семье.

В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры
В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры

Воздушные силы Украины накануне вечером подтвердили крушение самолёта Су-24М в Хмельницкой области. Всё произошло во вторник, 16 июня, около 19:00. Причины катастрофы устанавливаются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar