В авиакатастрофе Су-24 на Украине погиб опытный лётчик-испытатель «Антонова»

В авиакатастрофе Су-24М в Хмельницкой области погиб Богдан Загорулько — один из ведущих лётчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Загорулько являлся одним из ключевых пилотов-испытателей ГП «Антонов». Его имя стало широко известно после успешного выполнения фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолёте Ан-32RE. С началом конфликта на Украине, Загорулько был призван в Воздушные силы ВСУ, где освоил управление бомбардировщиком Су-24М.

Второй погибший — 23-летний штурман Богдан Бабенко из Богодухова, старший лейтенант 7-й бригады тактической авиации ВСУ. Известно, что он был единственным ребёнком в семье.

Воздушные силы Украины накануне вечером подтвердили крушение самолёта Су-24М в Хмельницкой области. Всё произошло во вторник, 16 июня, около 19:00. Причины катастрофы устанавливаются.