«Изменение правил игры»: Трамп поменял свою позицию по Украине

Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту, приведя его в соответствие с тем реалистичным подходом, которого придерживаются остальные страны «Большой семёрки». О переменах в риторике американского лидера рассказал канадский премьер-министр Марк Карни в беседе с Associated Press.

Карни отметил, что за последние 36 часов провёл с Трампом несколько бесед. В ходе этих контактов обсуждались также Иран и Ливан. Канадский премьер отметил, что теперь видит в позиции Вашингтона перемены.

«В обсуждениях по Украине наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной, учитывая ситуацию на поле боя», — подчеркнул он.

Сохранение высокой степени риска канадский премьер не отрицает. Вместе с тем он назвал изменившийся тон и расширившиеся возможности в ливанском и украинском урегулировании факторами, которые способны «переломить правила игры».

Ранее на саммите «Большой семёрки» Дональд Трамп дал понять, что диалог о дальнейшей поддержке Киева теперь увязан с более весомым вкладом европейцев в решение двух других проблем. Речь идёт об урегулировании вокруг Ирана, а также о гарантиях безопасности в районе Ормузского пролива. Европейские дипломаты также отметили, что Трамп выразил готовность наращивать давление на Россию. Однако взамен от союзников ожидается значительно более глубокое погружение в вопросы региональной стабильности.