«Дальневосточная Сандра Буллок» раскрыла, как шла к победе на «Миссис Россия Мира – 2026»

Яна Молчанова из Владивостока стала обладательницей титула «Миссис Россия Мира – 2026». Журналисты отмечают её внешнее сходство с голливудской актрисой Сандрой Буллок.

Девушка призналась, что готовилась к мероприятию скрупулёзно: продумывала образ, каждое слово и действия на сцене. Однако на победу не рассчитывала — надеялась лишь попасть в число двадцати лучших финалисток.

«Поэтому, когда объявили моё имя, я даже немножко растерялась», — поделилась она в беседе с kp.ru.

Теперь Молчановой предстоит поездка в Лас-Вегас на международное соревнование. Но к нему победительница пока не готовится.

«Из-за минувшего [конкурса красоты] пострадали рабочие вопросы. Сейчас пытаюсь все моменты оптимизировать», — объяснила дальневосточница.

Сразу после триумфа она сосредоточилась на решении накопившихся дел. В ближайшее время планирует вернуться к обычному графику, чтобы затем с новыми силами приступить к подготовке к мировому первенству.

А ранее Life.ru сообщал, что москвичка Яна Кривченко представит Россию на «Миссис Мира» в США. Девушка очень рассчитывает, что с оформлением всех необходимых бумаг проблем не возникнет, а сама она сумеет с честью показать Россию на мировой арене и, если повезёт, заполучить главную корону.