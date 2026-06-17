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17 июня, 11:54

Не Дори, а Дракула: Океанолог рассказал, как не попасть «под нож» рыбы-хирурга в отпуске

Океанолог Мухаметов: Рыба-хирург опасна, даже если кажется безобидной

Обложка © Wikipedia / Brian Gratwicke

Обложка © Wikipedia / Brian Gratwicke

Голубая Дори из мультфильма «В поисках Немо» кажется милой и безобидной. Но в реальности рыба-хирург — серьёзный противник. У неё на хвосте острые шипы, которые при опасности резко выдвигаются в стороны. Океанолог Сергей Мухаметов в беседе с Life.ru объяснил, как избежать встречи с этой рыбой, что делать при укусе и почему в тропиках лучше нырять в гидрокостюме или даже в джинсах.

На первый взгляд «хирурги» кажутся безобидными травоядными, но на самом деле это не совсем так. Для защиты от хищников у них на хвосте есть острые шипы. В нормальном состоянии они прижаты к телу, но, когда рыба отражает нападение, они резко выдвигаются в стороны. При мощном ударе хвоста эти шипы врезаются в обидчика.

Сергей Мухаметов

Океанолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры океанологии географического факультета

На первый взгляд «хирурги» кажутся безобидными травоядными, но на самом деле это не совсем так. Для защиты от хищников у них на хвосте есть острые шипы. В нормальном состоянии они прижаты к телу, но, когда рыба отражает нападение, они резко выдвигаются в стороны. При мощном ударе хвоста эти шипы врезаются в обидчика.
На первый взгляд «хирурги» кажутся безобидными травоядными, но на самом деле это не совсем так. Для защиты от хищников у них на хвосте есть острые шипы. В нормальном состоянии они прижаты к телу, но, когда рыба отражает нападение, они резко выдвигаются в стороны. При мощном ударе хвоста эти шипы врезаются в обидчика.

Если вас всё-таки ужалила рыба-хирург, то, по словам специалиста, первым делом нужно попытаться достать застрявший шип пинцетом. Затем промыть рану водой с мылом. Если кровотечение сильное, его нужно остановить и наложить асептическую повязку. Для промывания лучше всего использовать антисептик — перекись водорода или хлоргексидин.

Если поднялась температура, если пошёл гной или место укуса воспалилось — срочно к врачу. Также в больницу нужно обратиться, если не удаётся самостоятельно достать шип.

«И в путешествиях, особенно в Египет, лучше покупать страховку», — напомнил Мухаметов.

Для предотвращения травм океанолог советует избегать контакта с рыбами, не кормить их и использовать гидрокостюмы. Мухаметов рекомендует защищать кожу — хотя бы миллиметровой толщины, а лучше трёхмиллиметровый из неопрена или лайкры.

«Это общеизвестное требование для ныряльщиков в тропических водах, потому что там очень много ядовитых животных и растений. Даже маленькие ранки и царапины здесь моментально воспаляются», — пояснил он.

Если гидрокостюма нет, можно нырять просто в джинсах и рубашке — главное, чтобы кожа была защищена, резюмировал собеседник Life.ru.

Российским туристам объявили об экстренных мерах из-за полчища акул у пляжей в Египте
Российским туристам объявили об экстренных мерах из-за полчища акул у пляжей в Египте

Ранее сообщалось, что на морских пляжах Египта участились происшествия с участием рыб-хирургов. Так, за последние две недели как минимум несколько россиян получили глубокие порезы от заострённых плавников этих обитателей Красного моря.

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Наталья Демьянова
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