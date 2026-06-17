Не Дори, а Дракула: Океанолог рассказал, как не попасть «под нож» рыбы-хирурга в отпуске

Голубая Дори из мультфильма «В поисках Немо» кажется милой и безобидной. Но в реальности рыба-хирург — серьёзный противник. У неё на хвосте острые шипы, которые при опасности резко выдвигаются в стороны. Океанолог Сергей Мухаметов в беседе с Life.ru объяснил, как избежать встречи с этой рыбой, что делать при укусе и почему в тропиках лучше нырять в гидрокостюме или даже в джинсах.

На первый взгляд «хирурги» кажутся безобидными травоядными, но на самом деле это не совсем так. Для защиты от хищников у них на хвосте есть острые шипы. В нормальном состоянии они прижаты к телу, но, когда рыба отражает нападение, они резко выдвигаются в стороны. При мощном ударе хвоста эти шипы врезаются в обидчика. Сергей Мухаметов Океанолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры океанологии географического факультета

Если вас всё-таки ужалила рыба-хирург, то, по словам специалиста, первым делом нужно попытаться достать застрявший шип пинцетом. Затем промыть рану водой с мылом. Если кровотечение сильное, его нужно остановить и наложить асептическую повязку. Для промывания лучше всего использовать антисептик — перекись водорода или хлоргексидин.

Если поднялась температура, если пошёл гной или место укуса воспалилось — срочно к врачу. Также в больницу нужно обратиться, если не удаётся самостоятельно достать шип.

«И в путешествиях, особенно в Египет, лучше покупать страховку», — напомнил Мухаметов.

Для предотвращения травм океанолог советует избегать контакта с рыбами, не кормить их и использовать гидрокостюмы. Мухаметов рекомендует защищать кожу — хотя бы миллиметровой толщины, а лучше трёхмиллиметровый из неопрена или лайкры.

«Это общеизвестное требование для ныряльщиков в тропических водах, потому что там очень много ядовитых животных и растений. Даже маленькие ранки и царапины здесь моментально воспаляются», — пояснил он.

Если гидрокостюма нет, можно нырять просто в джинсах и рубашке — главное, чтобы кожа была защищена, резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что на морских пляжах Египта участились происшествия с участием рыб-хирургов. Так, за последние две недели как минимум несколько россиян получили глубокие порезы от заострённых плавников этих обитателей Красного моря.