«Островок безопасности»: В Госдуме назвали причины массового запроса убежища от европейцев

Сотни граждан «развитых» стран оформляют визу традиционных ценностей и просят убежища в России. Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru рассказал, что это не просто цифры, а «набат». Люди устали от навязываемой идеологии и ищут защиты там, где сохранились традиционные устои. Европейские политики, по мнению парламентария, должны задуматься: если от них бегут даже коренные жители, значит, они движутся не в ту сторону.

Такие, прямо скажем, немаленькие цифры говорят о том, что Россия снова становится «островком безопасности» на дорогах общемирового безумия. Люди, которые родились и выросли в западных странах, но устали от навязываемой там разрушительной идеологии, ищут у нас защиты. Амир Хамитов Депутат ГД от партии «Новые люди»

Он отметил, что среди стран, откуда поступают такие обращения, находятся государства, традиционно считающиеся развитыми. Хамитов поставил под сомнение представление о «цивилизованности» этих стран, заявив, что массовый отъезд граждан может свидетельствовать о проблемах во внутренней политике.

По его мнению, подобная динамика может быть лишь началом более масштабного процесса. Он призвал власти западных государств пересмотреть свои подходы и сосредоточиться на внутренних проблемах, если «коренные жители начинают уезжать».

«Если от них начали сбегать коренные жители — это уже не просто «тревожный звоночек», это буквально набат!» — подчеркнул Хамитов.

Депутат также заявил, что в России, по его словам, «хватит места всем», и подверг сомнению заявления о приверженности западных стран «общечеловеческим ценностям», если люди покидают их.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года граждане Украины стали крупнейшей группой среди тех, кто подал заявления на предоставление убежища в России. За три месяца в российские органы внутренних дел поступило 1329 ходатайств о предоставлении убежища. Из них 712 заявлений подали граждане Украины — этот показатель немного вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.