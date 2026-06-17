Никитин: ФГИС «Такси» привлекла 270 тысяч самозанятых перевозчиков

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил о росте числа самозанятых таксистов в федеральной системе «Такси». С момента старта проекта в 2023 году их количество увеличилось в 24 раза, достигнув 270 тысяч. Эти данные были представлены министром на заседании Совета Федерации, где обсуждалась цифровая трансформация транспортного комплекса страны.

«После вступления в силу 580-го федерального закона и создания ФГИС «Такси» число самозанятых перевозчиков в системе выросло в 24 раза – до 270 тысяч», — сказал Никитин.

Запуск ФГИС «Такси» 1 сентября 2023 года стал важным шагом к цифровизации и прозрачности отрасли. Как сообщает Минтранс РФ, к 2025 году количество перевозчиков, официально зарегистрированных в системе, выросло на 98%, составив около 337,5 тысячи.

Никитин подчеркнул, что ключевыми задачами системы являются обеспечение цифровой доступности услуг, «обеление» рынка и повышение уровня безопасности. Он привёл пример таксомоторных перевозок, где ФГИС успешно интегрирует ранее работавших в тени специалистов в легальное поле.

Ранее правительство РФ включило Omoda C5 калужской сборки в перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Список будет пополняться и дальше по мере выхода на рынок новых локализованных моделей. Однако одного лишь наличия производства в стране недостаточно, чтобы претендовать на включение в документ.