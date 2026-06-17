Народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артём Дмитрук сделал резкое заявление о политическом будущем Владимира Зеленского. Он заявил, что реальный рейтинг главы государства давно отсутствует.

«Если в Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане. Это первое», — написал Дмитрук.

Политик также обратил внимание на данные социологии, согласно которым лишь 5% опрошенных высказались против смены власти. Это, по его мнению, подтверждает отсутствие реальной поддержки действующего президента.

«У него стопроцентный антирейтинг. Но, исходя из этих 5%, возможно, реально у него, ну хорошо, пусть даже по социологии, пусть даже во время войны, есть пара процентов поддержки», — добавил он.

Дмитрук поставил под сомнение легитимность Зеленского, напомнив, что пятилетний срок его полномочий истёк 20 мая 2024 года. По мнению депутата, даже гипотетические «пара процентов» не меняют юридического статуса.

«Это просто захват страны террористом Зеленским, не более!» — резюмировал парламентарий.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в том, что он «рассказывает сказки» Западу о победе Украины, в то время как российские войска вышли на окраины Константиновки. По её словам, падение города откроет путь к Славянску и Краматорску, и она не видит смысла в этом конфликте для будущего страны.