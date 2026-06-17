Пожилой петербуржец дважды выстрелил в живот приятелю и скрылся

В Петрозаводске перед судом предстанет 70-летний житель Санкт-Петербурга. Он обвиняется в убийстве 46-летнего знакомого.

Преступление произошло в октябре прошлого года прямо на улице. Пенсионер подошёл к приятелю и выстрелил ему в живот из гладкоствольного ружья — использовал оба ствола, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Сразу после этого злоумышленник скрылся, но полицейские задержали его по горячим следам. На допросе он пояснил, что причиной расправы стали личные неприязненные отношения. Прибывшие врачи пытались спасти раненого, однако тот скончался от полученных травм.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Карелия Диана Поповицкая подтвердила обстоятельства дела.

А ранее Life.ru писал, что в Алтайском крае мужчина застрелил тёщу и ранил жену. По данным СК РФ, во время застолья возник конфликт на бытовой почве. Фигурант уголовного дела ушёл домой, взял незарегистрированное двуствольное ружьё и вернулся для совершения преступления.