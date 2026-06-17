Уволят без копейки: Силовиков лишат выходных пособий за нарушение гостайны и иноагентство

Совет Федерации поддержал закон, который расширяет перечень оснований для увольнения сотрудников силовых ведомств и случаев, когда единовременное пособие при прекращении службы не выплачивается. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

Документ затрагивает сотрудников таможенной службы, противопожарной охраны, Федеральной службы судебных приставов и уголовно-исполнительной системы. Для них вводится расширенный перечень ситуаций, при которых единовременная выплата при увольнении не предусмотрена. Среди таких оснований указано прекращение допуска к государственной тайне из-за нарушения требований законодательства о гостайне.

Ограничения также распространяются на случаи утраты гражданства РФ либо наличия иностранного гражданства, вида на жительство или права на постоянное проживание за рубежом. Дополнительно выплаты не будут назначаться при получении статуса иностранного агента, совершении проступка, порочащего честь сотрудника, а также при признании не прошедшим испытание сотрудника, находящегося на стажировке.

Отдельным блоком в законе уточняется порядок предоставления социальных гарантий членам семей силовиков. Ранее использовались разные формулировки — «члены семьи» и «близкие родственники», что создавало правовую неопределённость и требовало унификации. Вступление закона в силу запланировано через десять дней после его официального опубликования.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия ряда структур, задействованных в обеспечении финансовой и специальной связи, предоставив им право пресекать атаки беспилотных летательных аппаратов. Решение связано с необходимостью усиления защиты объектов финансовой системы в условиях проведения специальной военной операции.