«Капитанская дочка» Пушкина вошла в летнюю подборку The New Yorker

Американский журнал The New Yorker выбрал «Капитанскую дочку» Александра Пушкина для своей летней подборки книг, предназначенных для чтения за один день. Новость об этом появилась в аккаунте издания в соцсетях.

Повесть, представленная в переводе Роберта и Элизабет Чандлеров и объёмом 192 страницы, была рекомендована автором Дженнифер Уилсон. В публикации подчёркивается, что это «яркое политическое произведение», погружающее читателя в события 1770-х годов и масштабное крестьянское восстание. Всего в подборку вошли девять произведений, отобранных авторами The New Yorker.

А ранее книжный сервис «Литрес» заявил о намерении проанализировать ситуацию с маркировкой некоторых произведений классической литературы. В частности, речь идёт о книгах Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Таким образом в компании отреагировали на появившуюся информацию о том, что классические тексты могли попасть под новую маркировку.