Грузинские грабители получили до 7 лет за кражу редких книг Пушкина и Гоголя

Суд во Франции приговорил шестерых граждан Грузии к срокам от полутора лет условно до семи лет тюрьмы за кражу редких изданий русских классиков — Пушкина, Лермонтова и других. Об этом пишет газета Monde.

Самый большой срок — 7 лет — дали Михаилу Замтарадзе. Ему также запретили въезд во Францию после освобождения. Ранее его уже осудили в Литве за кражу книг на сумму больше 600 тысяч евро — тогда он получил 3 года и 4 месяца.

Другой подсудимый, Бека Цирекидзе, приговорён к 4 годам. До этого он уже отсидел 3,5 года в Эстонии за аналогичное преступление. Ещё двоих судили заочно — прямо сейчас они отбывают наказание в Грузии, так как та не выдаёт своих граждан. Там они получили по 5 лет, а французский суд добавил к этому ещё по 6 лет тюрьмы. На них также выдали ордер на арест.

К слову, прокуратура требовала для них до 8 лет. Их признали виновными в том, что они украли первые экземпляры и рукописи произведений русских писателей XIX века. Следствие считает, что эта группа стоит за ограблениями Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, которые произошли в 2023 году. Похожие кражи редких книг замечали в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.