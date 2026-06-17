На Украине осудят директора музея за спасение шедевров Куинджи и Айвазовского

Директор мариупольского музея Наталья Капустникова может быть привлечена к уголовной ответственности на Украине за то, что сохранила картины Куинджи и Айвазовского во время боевых действий. Об этом сообщил Генеральный прокурор страны в своём Telegram-канале.

На Украине осудят директора музея за спасённые картины Куинджи и Айвазовского. Фото © Telegram / Офис Генерального прокурора

16 апреля 2022 года здание музея в Мариуполе было повреждено в результате удара зажигательными боеприпасами, после чего начался пожар. По оценкам, около 95% экспонатов были уничтожены. Сотрудники смогли вернуться в учреждение только после завершения боёв за «Азовсталь». Тогда начались работы по разбору завалов и поиску уцелевших предметов.

На Украине осудят директора музея за спасённые картины Куинджи и Айвазовского. Фото © Telegram / Офис Генерального прокурора

Во время обследования директор музея Наталья Капустникова обнаружила оригинальные работы художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи. Среди находок оказался эскиз «Красный закат», который оценивался примерно в 700 тысяч долларов. До восстановления контроля над городом она, как утверждается, хранила спасённые произведения у себя дома, после чего передала их в Донецкий краеведческий музей.

Позднее украинская сторона расценила эти действия как незаконное обращение с культурными ценностями и инициировала уголовное преследование. В случае обвинительного приговора ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее власти Украины решили отложить вопрос о возможном переносе захоронения Петра Столыпина из Киево-Печерской лавры до завершения конфликта. Соответствующее решение было принято после обращения правнука Петра Столыпина, который поддерживает Украину и направил аргументы в адрес Владимира Зеленского. В обращении отмечалось, что Столыпин рассматривался как реформатор, а его захоронение имеет значение исторического памятника.