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Регион
16 июня, 13:33

Зеленский не вернёт России прах Столыпина якобы из-за просьбы правнука

Председатель Совета министров России в 1906–1911 годах Пётр Столыпин. Обложка © Wikipedia

Председатель Совета министров России в 1906–1911 годах Пётр Столыпин. Обложка © Wikipedia

Украина решила не трогать захоронение Петра Столыпина в Киево-Печерской лавре до окончания конфликта. Директор заповедника Максим Остапенко сообщил, что это решение было принято после обращения правнука Столыпина, который является сторонником Украины, к Владимиру Зеленскому.

Правнук Столыпина представил аргументы, согласно которым его предок был реформатором, и его нынешнее захоронение воспринимается как памятник. В связи с этим, до завершения боевых действий, вопрос о переносе праха не будет подниматься.

«Давайте пока до конца конфликта не поднимать этот вопрос», — ответил Остапенко на вопрос, когда прах Столыпина уберут из лавры.

«С болью и молитвой»: РПЦ отреагировала на повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры
«С болью и молитвой»: РПЦ отреагировала на повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры

При этом ранее Максим Остапенко предложил включить останки Петра Столыпина в список на обмен с Россией. По его словам, за них Киев мог бы потребовать своих «героев». В ответ председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в терроризме авторов идеи включить в обмен военнопленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, которые захоронены на территории лавры.

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Наталья Демьянова
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