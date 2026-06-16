Зеленский не вернёт России прах Столыпина якобы из-за просьбы правнука

Украина решила не трогать захоронение Петра Столыпина в Киево-Печерской лавре до окончания конфликта. Директор заповедника Максим Остапенко сообщил, что это решение было принято после обращения правнука Столыпина, который является сторонником Украины, к Владимиру Зеленскому.

Правнук Столыпина представил аргументы, согласно которым его предок был реформатором, и его нынешнее захоронение воспринимается как памятник. В связи с этим, до завершения боевых действий, вопрос о переносе праха не будет подниматься.

«Давайте пока до конца конфликта не поднимать этот вопрос», — ответил Остапенко на вопрос, когда прах Столыпина уберут из лавры.