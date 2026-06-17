Полиция Вьетнама спасла более 400 кошек от торговцев мясом

Вьетнамская полиция изъяла более 400 кошек в ходе операции против преступной группы, промышлявшей их кражей ради мяса. О деталях операции рассказали в The Guardian.







Расследование серии краж в Хошимине вывело на группировку, которая промышляла этим на юге страны как минимум три года. Операция длилась несколько дней, в итоге задержали девять человек. Полицейские обнаружили 45 клеток с живыми кошками и четыре пенопластовых контейнера с тушами — всего более 500 животных. Часть спасённых, к сожалению, не выжила из-за ужасных условий содержания.

«Печальная правда об этой торговле заключается в том, что тысячи кошек каждый месяц похищаются, переправляются и забиваются на мясо по всей стране. К счастью, этим выжившим удалось спастись», — ответила директор организации Humane World for Animals во Вьетнаме Фуонг Фам.

Владельцам удалось вернуть больше 40 питомцев. По словам представителей организаций по защите животных, среди спасённых были беременные кошки — в участке уже родились котята. Волонтёры и ветеринары работали круглосуточно, помогая выжившим.

Потребление кошачьего мяса во Вьетнаме формально разрешено, но продавцы обязаны иметь документы. В стране уже начали пересматривать законодательство в сторону ужесточения, особенно после того, как Южная Корея запретила собачье мясо.

Местные активисты и зоозащитники надеются, что этот инцидент привлечёт внимание к проблеме и ускорит отказ от жестокой практики. Активистка Ан Фам из Хошимина отметила, что эта история шокировала многих и заставила задуматься о необходимости перемен.

Ранее сообщалось, что в Чехии полиция задержала 49-летнюю женщину, у которой дома нашли около 100 замёрзших туш кошек. Все они лежали в морозильной камере. Ещё 25 живых животных содержались в ужасных условиях: голодные, больные, среди луж мочи и фекалий. Теперь женщине предъявлены обвинения по трём статьям за жестокое обращение, включая ненадлежащее содержание и полное пренебрежение уходом.