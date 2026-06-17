BZ: Немецкую бригаду НАТО разместили в Литве на местах памяти жертв холокоста

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что вооружённые силы Германии разместили свои подразделения в Литве, в том числе на территориях, связанных с памятью о жертвах холокоста. Согласно публикации, Бундесвер, в соответствии с мандатом НАТО, перебросил в Литву боевую бригаду численностью около пяти тысяч военнослужащих. Основной лагерь и казармы бригады расположены в Рудницкой пуще.

45-я танковая бригада, как и другие части Бундесвера, уделяет внимание историко-политическому образованию личного состава. Бригада также налаживает сотрудничество с литовской еврейской неправительственной организацией MACEVA, чья деятельность направлена на сохранение еврейских кладбищ в стране.

Ожидается, что полигон начнёт функционировать с 2027 года. Правительство Германии выразило поддержку сохранению бывшего партизанского лагеря, рассматривая его как площадку для обучения и увековечивания памяти.

«Правительству Литвы было предложено оценить историческую значимость рассматриваемой территории и учесть это при дальнейшем планировании. Как будущий пользователь полигона, Бундесвер будет выступать за защиту и сохранение этого исторического места», — указано в материале.

Ранее Life.ru писал о том, что надежды Германии на размещение американских ракет большой дальности для сдерживания России рушатся. Вывод тысяч американских военных из Германии, инициированный президентом США Дональдом Трампом, ставит под удар переброску в Европу крылатых ракет «Томагавк» — ключевого элемента этих планов.