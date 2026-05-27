«На США больше не рассчитывать»: Германия предложила свой военный союз в Европе
Эксперт Волков: ФРГ готовит военный союз без США, убирая принцип консенсуса в ЕС
В последние недели немецкие эксперты, имеющие отношение к правительству канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выпустили несколько серьёзных документов. В них говорится: на США больше не стоит рассчитывать, Германия должна сформировать отдельный европейский военный союз. Об инициативе рассказал международный обозреватель Виталий Волков в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
По его словам, главная задача — убрать принцип консенсуса, который мешает более мощным и агрессивным странам создать военно-политический блок в Европе (необязательно включающий только европейские страны).
Волков также прокомментировал поездку секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в Берлин. В Киеве «снова завели эту пластинку» о переговорах с позиции силы.
Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявляла, что Германия находится на пороге политического разворота. Она отмечала, что партия рассчитывает вновь сделать главным приоритетом интересы страны и её жителей. Вместе с тем лидер немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт указывает, что курс Мерца приближает страну к экономическому разорению и военному конфликту.
