В Белгороде родился темнокожий Иисус

Мать ребёнка является гражданкой Республики Мали. Выбранное ею имя в переводе с местного языка означает Иисус. В ряде государств Африки и Азии оно ассоциируется с пророком и наделяется особым сакральным смыслом.

Удивительно, но тот же день в Казани скончался местный житель, несколько лет назад прославившийся на всю страну под именем Исус Христос. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным и некоторое время назад перестал выходить из дома. В миру его звали Евгением. Паспортные данные он сменил в 2020 году, став Исусом Петровичем Христом. В начале 2026 года суд постановил восстановить гражданину прежнее имя.