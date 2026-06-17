В Белгороде родился темнокожий Иисус
В Белгороде родился мальчик с именем Иисус. Обложка © VK / Татьяна Слюсаренко
В белгородском ЗАГСе зарегистрировали новорождённого мальчика с необычным именем Траоре Исса. Подробности рассказала руководитель учреждения Татьяна Слюсаренко.
Мать ребёнка является гражданкой Республики Мали. Выбранное ею имя в переводе с местного языка означает Иисус. В ряде государств Африки и Азии оно ассоциируется с пророком и наделяется особым сакральным смыслом.
«Сотрудники управления ЗАГС администрации города Белгорода поздравили мамочку с радостным событием, пожелали благополучия, а малышу — счастливого, мирного детства», — написала Татьяна Слюсаренко.
Удивительно, но тот же день в Казани скончался местный житель, несколько лет назад прославившийся на всю страну под именем Исус Христос. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным и некоторое время назад перестал выходить из дома. В миру его звали Евгением. Паспортные данные он сменил в 2020 году, став Исусом Петровичем Христом. В начале 2026 года суд постановил восстановить гражданину прежнее имя.
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