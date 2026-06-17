Над регионами России за пять часов сбили 72 украинских БПЛА

Стало известно о сбитии 72 украинских беспилотников самолётного типа за пять часов (с 9:00 до 14:00 мск) над 11 российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Рязанская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Часть дронов была уничтожена над Чёрным морем.

Ранее сообщалось, что с 20 июня Росавиация, по запросу Минобороны, вводит ограничения на полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских дронов. Эти ограничения действуют на высоте до 5200 метров над Москвой, большей частью Московской области и частью соседних регионов (Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей).